Collaboratore di esercizio, rinviate al 30 giugno le prove della nona sessione di selezione Riviera Trasporti

Per ragioni organizzative cambia la data delle prove di selezione della nona sessione per il profilo di Collaboratore di esercizio (Par. 129), relativa alla procedura avviata nel 2023 e valida fino al 2026. La società ha infatti comunicato che le prove, inizialmente fissate per il 25 giugno 2026, sono state posticipate al 30 giugno 2026, mantenendo invariato l'orario di convocazione, previsto per le ore 9.00.

«Per ragioni organizzative, la data per le prove della selezione prevista per il giorno 25 giugno 2026 è posticipata al giorno 30 giugno 2026 alle ore 09:00», si legge nel comunicato diffuso dalla società. La procedura riguarda l'avvio della nona sessione di selezione per Collaboratore di esercizio 1/2023, finalizzata alla formazione di una graduatoria dalla quale attingere per l'eventuale assunzione di personale destinato ad attività di pulizia e rifornimento degli autobus e mansioni di supporto all'esercizio.

L'inquadramento previsto è quello di "Collaboratore di esercizio" Par. 129 – Area professionale 3ª del vigente CCNL Autoferrotranvieri. Le eventuali assunzioni potranno avvenire a tempo determinato o indeterminato, part time o full time e saranno comunque subordinate al patto di prova. Resta invariata la sede di svolgimento delle prove: i candidati dovranno presentarsi presso la sede della società a Imperia, in via Nazionale 365.