Profumi e risparmio: come scegliere una fragranza di qualità senza spendere troppo

La scelta del profumo giusto è fondamentale per chi vuole stupire e, soprattutto, sentirsi a proprio agio ogni giorno. Il nostro look racconta di noi, è una vera e propria dichiarazione di personalità che va ben oltre a vestiti e accessori.

Deve emozionare con tutti i sensi, motivo per cui è bene dedicare la giusta cura alla selezione della fragranza perfetta, che può cambiare a seconda del momento della giornata o dell'umore con cui ci si sveglia.

Quando arriva il momento di acquistare, può capitare di trovarsi un attimo in crisi per via dei prezzi. Nulla di strano! Le grandi maison, infatti, hanno dietro una macchina di marketing che ha costi importanti, legati a voci di spesa come il cachet del testimonial e molto altro. Per fortuna, esistono diversi trucchi pratici semplici ed efficaci che permettono di risparmiare senza rinunciare alla qualità.

I formati da viaggio

Un suggerimento utile per tenere sotto controllo il portafoglio quando si comprano profumi di qualità è quello di puntare sui formati da viaggio.

Proposti ormai da quasi tutti i brand principali del settore, oltre a costare meno sono oggettivamente molto comodi. Possono essere tenuti in borsa e tirati fuori al bisogno durante la giornata.

Inoltre, rappresentano un'ottima alternativa per testare la fragranza e capire se è davvero di proprio gradimento. Capita frequentemente di puntare su un determinato profumo presi dalla fascinazione del marketing ad esso associato, per poi accorgersi che non è il massimo per la propria pelle e per quello che si ha intenzione di trasmettere attraverso la fragranza.

Il successo dei profumi equivalenti

Negli ultimi anni, anche sulla scia dei periodi di crisi economica che, di fatto, hanno reso inaccessibile per molti il mercato dei profumi di lusso, hanno guadagnato sempre più terreno i profumi equivalenti.

Considerati fino a poco tempo fa un'alternativa economica di poco valore alle fragranze delle maison più blasonate, oggi sono valorizzati tantissimo anche grazie ai contenuti dei creator social di nicchia, che sottolineano i loro oggettivi vantaggi sia dal punto di vista economico, sia quando si parla di sostenibilità.

Avendo un packaging estremamente essenziale, sono fantastici per chi, quando fa shopping legato alla bellezza, vuole ridurre la propria impronta ambientale.

Dove acquistarli? Anche se non mancano i negozi fisici dedicati nelle grandi città in particolare, il web rimane l'alternativa più comoda. Tra le realtà italiane più apprezzate in questo segmento, Profumi San Marino offre da oltre dieci anni un'ampia selezione di fragranze equivalenti con spedizioni rapide in tutta Italia.

Lo shop online di questa azienda si distingue anche per un altro aspetto che rende fluida l'esperienza di acquisto. Tantissimi potenziali clienti che vogliono risparmiare si approcciano al mondo dei profumi equivalenti con in testa il nome di una determinata fragranza, spesso iconica e molto costosa.

Inserendolo nella barra di ricerca situata nella parte alta del sito, grazie all'aiuto dell'intelligenza artificiale è possibile vedere subito i nomi dei profumi equivalenti corrispondenti.

Attenzione agli ingredienti

Per risparmiare sui profumi è importante anche la scelta degli ingredienti. Chi non ha una conoscenza professionale di questo mondo non sempre lo sa, ma ne esistono alcuni più persistenti di altri e, in media, decisamente più accessibili economicamente. Un esempio su tutti? La vaniglia, una fragranza la cui dolcezza e sensualità non passa mai di moda.

Pure il patchouli e il sandalo rientrano in questa categoria.

Comparatori di prezzo? Sì, grazie!

Chi ama lo shopping online può utilizzare anche i comparatori di prezzo, siti gratuiti dove è possibile confrontare i prezzi di uno stesso profumo su diversi e-commerce beauty. Molto spesso si possono apprezzare differenze importanti, con tutti i vantaggi del caso per il bilancio familiare e personale.









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