Caravonica, inaugurati 10 nuovi alloggi pubblici dopo 50 anni (Foto)

Dopo cinquant’anni di inutilizzo, Caravonica dispone di una nuova palazzina composta da dieci alloggi di edilizia residenziale pubblica. L’edificio è stato inaugurato oggi dall’assessore regionale alle Politiche abitative Marco Scajola insieme all’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini, al sindaco Angelo Dulbecco e agli amministratori della valle Impero e della valle Arroscia.

L’intervento ha richiesto un investimento complessivo di 2,5 milioni di euro, finanziato attraverso risorse del Fondo Strategico Regionale e del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR), e ha consentito di recuperare un immobile costruito negli anni settanta e rimasto sostanzialmente incompleto e inutilizzato fino a oggi.

I lavori hanno riguardato il consolidamento dell’edificio, la suddivisione degli alloggi, l’efficientamento energetico e il miglioramento sismico della struttura.

“Per troppi anni gli abitanti di Caravonica e tutti coloro che transitano in questo paese hanno dovuto vedere un’incompiuta, abbandonata a sé stessa – ha dichiarato l’assessore regionale all’Edilizia e alle Politiche abitative Marco Scajola –. Attraverso un finanziamento davvero significativo di 2,5 milioni di euro abbiamo permesso ad Arte di recuperare totalmente l’edificio costruendo dieci nuovi alloggi, accoglienti e moderni dal punto di vista energetico che, entro l’autunno, contiamo di assegnare ad altrettante famiglie. In questi anni abbiamo lavorato con concretezza per l’entroterra migliorandolo e creando nuove opportunità come quella che avrà Caravonica. Tra valle Impero e valle Arroscia, dal 2021 a oggi, abbiamo infatti investito 9 milioni di euro in opere strategiche per cittadini e turisti. Sono risorse che non hanno precedenti storici e che siamo certi contribuiranno al rilancio di un intero territorio”.

L’amministratore unico di Arte Imperia Antonio Parolini ha sottolineato come il nuovo edificio rappresenti “un intervento concreto e strategico per rispondere al crescente fabbisogno abitativo del territorio”. La struttura comprende dieci alloggi con metrature differenziate, progettati per soddisfare le esigenze di nuclei familiari di diversa composizione. Parolini ha evidenziato che l’investimento contribuisce ad ampliare il patrimonio abitativo pubblico disponibile, offrendo nuove opportunità alle famiglie aventi diritto e migliorando la qualità dell’offerta residenziale nell’entroterra imperiese. L’intervento rientra inoltre nel più ampio programma di potenziamento dell’edilizia residenziale pubblica promosso da Arte Imperia in collaborazione con Regione Liguria e gli enti locali.

“Questo intervento completa un’opera di riqualificazione che il paese attendeva da decenni e restituisce un immobile che, da bene degradato, si può trasformare in una preziosa risorsa per la nostra comunità e non solo – ha affermato il sindaco di Caravonica Angelo Dulbecco –. Questi alloggi potranno ospitare un gran numero di residenti a cui, con impegno, dovremo offrire i servizi di base. Un numero particolarmente grande per una realtà piccola come la nostra”. Il sindaco ha inoltre ricordato l’attività svolta dal Comune per favorire la partecipazione al bando da parte dei residenti interessati e in possesso dei requisiti, anche attraverso uno sportello di supporto realizzato in collaborazione con i servizi sociali della valle. Dulbecco ha infine espresso l’auspicio che alcuni cittadini del territorio possano trovare sistemazione nella nuova palazzina e ha confermato l’impegno condiviso con Regione Liguria e Arte Imperia per garantire nel tempo il mantenimento dell’edificio nelle migliori condizioni possibili.