Fratelli d’Italia Sanremo: “Il civismo non sia un paravento, servono identità chiare e coerenza politica”

Il dibattito aperto da Anima Sanremo sul ruolo del civismo nella politica locale accende la replica di Fratelli d’Italia Sanremo, che invita a riportare il confronto “su un piano di realtà”. Nel comunicato diffuso nelle ultime ore, il partito contesta l’idea che il civismo rappresenti l’unica risposta ai problemi del territorio, sottolineando come “ascolto, presenza sul territorio e pragmatismo amministrativo” non siano prerogative esclusive delle liste civiche.

Secondo FdI, chi opera all’interno dei partiti tradizionali vive quotidianamente il rapporto con i cittadini e si assume la responsabilità di trasformare le istanze raccolte in azioni concrete. “La differenza non sta nella capacità di ascoltare, ma nella chiarezza della visione per una reale soluzione dei problemi”, si legge nella nota. Nel mirino anche l’idea di una politica “meno ideologica e più aperta”, proposta da Anima Sanremo. Fratelli d’Italia ribadisce invece il valore dell’identità politica, sostenendo che i partiti rappresentino “contenitori di valori ben precisi e identificabili”. Per il partito, scegliere un simbolo significa sostenere una visione chiara della società e dello sviluppo del territorio, mentre il civismo rischierebbe di trasformarsi in “una scelta di comodità” utile a evitare prese di posizione nette.

FdI parla apertamente di “paradosso” riferendosi all’esperienza amministrativa sanremese, ricordando come la coalizione civica vincente nel 2024 abbia dovuto stringere un’alleanza con il Partito Democratico. “Si proclama l’indipendenza, ma si governa grazie a dinamiche partitiche di segno opposto”, evidenzia il comunicato, secondo cui la presenza di anime troppo differenti rallenterebbe inevitabilmente l’azione amministrativa. Nel documento vengono citate anche le diverse realtà confluite nel progetto politico cittadino – Anima, Sanremo al Centro, Idea e Forum – considerate espressione di percorsi molto distanti tra loro. Per Fratelli d’Italia, proprio questa eterogeneità renderebbe difficile trovare una linea comune sulle pratiche più strategiche per la città.

Il comunicato si conclude con un richiamo alla trasparenza politica e alla coerenza verso gli elettori. “La buona amministrazione non nasce cancellando le identità, ma valorizzandole con trasparenza”, afferma FdI Sanremo, aggiungendo che “la vera credibilità non sta nel dichiararsi neutrali, ma nel presentarsi ai cittadini con una linea politica chiara, coerente e senza compromessi al ribasso”.