ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 06 maggio 2026, 08:00

Ventimiglia, cassoni scarrabili: a maggio il servizio sbarca in via Vittorio Veneto e a Latte

Per ridurre il fenomeno dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città

Ventimiglia, cassoni scarrabili: a maggio il servizio sbarca in via Vittorio Veneto e a Latte

Continuerà oggi, mercoledì 6 maggio, in via Vittorio Veneto il servizio, fortemente voluto dall'Amministrazione Di Muro, che prevede il posizionamento dei cassoni scarrabili al fine di ridurre il fenomeno delle discariche abusive e dell’abbandono indiscriminato dei rifiuti ingombranti in città.

Il servizio, gestito dalla Teknoservice, sarà ripetuto ogni primo e terzo mercoledì del mese, secondo una programmazione, dalle 7.30 alle 11.30. Nel mese di maggio il prossimo appuntamento sarà mercoledì 20 maggio in via della Resistenza a Latte, frazione di Ventimiglia.

"Si rammenta che possono conferire tutti i cittadini privati, residenti a Ventimiglia, in regola con il pagamento della Tari, che si rechino al luogo indicato con mezzo proprio e documento d’identità, alla presenza di un operatore incaricato" - fa sapere l'Amministrazione comunale.

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium