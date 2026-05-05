La Casa della Salute acquisisce servizi medici a Bordighera e Ventimiglia rafforzando la presenza nel ponente ligure

CDS – La tua casa della salute consolida la propria presenza nel ponente ligure con l’acquisizione di Servizi Medici Hesperia, realtà storica attiva da oltre 60 anni nel territorio della provincia di Imperia.

L’operazione riguarda le strutture di Bordighera, in via Romana, e di Sanremo, in via Canessa, entrambe operative nel settore poliambulatoriale specialistico e nelle terapie di riabilitazione e recupero funzionale post-traumatico e neurologico. Con questa acquisizione, il network CDS raggiunge 28 strutture in Liguria e 43 sedi complessive a livello nazionale.

“Questa operazione, insieme all’apertura della struttura di Genova Molassana dello scorso anno, rafforza il ruolo strategico della Liguria nel nostro progetto” – commenta Marco Fertonani, CEO e fondatore di CDS –. “Dopo il consolidamento in Piemonte, le aperture in Sardegna e il debutto in Valle d’Aosta, torniamo a investire a casa nostra inserendo due nuovi presidi in un territorio dal grande potenziale”.

Soddisfazione anche da parte di Giuseppe Fellegara, fondatore di Servizi Medici Hesperia: “Questa operazione potrà garantire crescita e ottimizzazione dei processi gestionali per entrambe le strutture. Ho scelto CDS perché rappresenta una moderna realtà capace di coniugare innovazione e servizi di eccellenza, con un forte orientamento alla qualità e alla centralità del paziente”.

Fondata nel 2013, CDS è oggi un importante network di poliambulatori specialistici, controllato dal 2020 da Italmobiliare, holding quotata nel segmento STAR di Borsa Italiana. La società conta oltre 700 dipendenti, più di 1.200 medici e garantisce ogni anno circa 1,3 milioni di prestazioni sanitarie.