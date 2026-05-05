Sanremo, il Comune chiede un potenziamento del trasporto pubblico a servizio del Palasalute

Prosegue l’attenzione dell’Amministrazione comunale in merito ai servizi pubblici legati al Palasalute, inaugurato nei giorni scorsi in via San Francesco.

Dopo le passate interlocuzioni con l’Asl, che avevano interessato l’implementazione delle aree di parcheggio a servizio dell’utenza e degli addetti ai lavori, è attualmente in atto un’analisi sul sistema di trasporto pubblico. L’obiettivo è quello di ottenere un potenziamento del servizio, sia in termini di corse sia come logistica delle fermate dei bus.

Il sindaco Alessandro Mager ha già avuto un confronto sul tema anche con Gabriele Amarella, consigliere provinciale delegato ai servizi di trasporto pubblico locale.

La volontà è quella di migliorare il servizio, ottimizzare i percorsi, individuare una nuova fermata dedicata al Palasalute e determinare gli orari adeguati ai servizi offerti dalla struttura.

Nei prossimi giorni, inoltre, sarà organizzato un sopralluogo alla presenza anche della Riviera Trasporti, della polizia locale e dell’ufficio viabilità del Comune di Sanremo.