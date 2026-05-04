Nuova tappa per il progetto 'C'è posta per te': ASL1 porta lo screening del colon retto a domicilio a Isolabona

Prosegue l’impegno di ASL1 per avvicinare sempre di più i servizi di prevenzione alla popolazione, con particolare attenzione ai piccoli comuni dell’entroterra.

A partire dal 5 maggio 2026, il Centro Screening di ASL1 — diretto dal dott. Francesco Sferrazzo (Gestione Promozione della Salute e Sicurezza) e coordinato dalla dott.ssa Valentina Pizzo — sarà attivo a Isolabona con il progetto “C’è posta per te”, un’iniziativa realizzata, come sempre, in sinergia con il Comune ospitante e che ha già registrato risultati molto positivi in altri comuni del territorio, tra cui Apricale e Pigna.

Il progetto prevede la consegna a domicilio delle lettere di invito, complete delle provette, per partecipare allo screening del tumore del colon retto, rivolto alle persone aventi diritto. Un’azione concreta pensata per facilitare l’accesso ai programmi di prevenzione, superare eventuali difficoltà logistiche e aumentare la partecipazione.

L’iniziativa si concluderà mercoledì 13 maggio, dalle ore 10 alle 13, quando il personale del Centro Screening tornerà a Isolabona, presso la loggia di Piazza Martiri, per il ritiro delle provette e per offrire informazioni e prenotazioni relative agli altri screening oncologici, come mammografia e PAP/HPV test.

L’esperienza maturata nei mesi scorsi conferma l’efficacia del modello: nei comuni in cui il progetto è già stato realizzato, come Pigna e Apricale, le percentuali di adesione agli screening sono più che raddoppiate a seguito dell’intervento, a dimostrazione di quanto sia importante portare la prevenzione direttamente vicino ai cittadini.

“C’è posta per te” si inserisce nel più ampio percorso di promozione della salute promosso da ASL1, con l’obiettivo di rendere la prevenzione sempre più accessibile, semplice e vicina alle esigenze delle persone.

“Portare la prevenzione direttamente a casa dei cittadini significa abbattere barriere e rendere ancora più semplice aderire agli screening – spiega il Coordinatore di ASL1, dott. Marino Anfosso – I risultati ottenuti nei comuni dell’entroterra confermano che questo modello funziona: quando i servizi si avvicinano alle persone, la partecipazione cresce in modo significativo.”

Per informazioni è possibile contattare il Centro Screening al numero 0184 536801, dal lunedì al giovedì dalle ore 10 alle ore 14.

La prevenzione arriva a casa tua: non rimandare.



