Giornata Mondiale Igiene Mani: ASL1 rilancia prevenzione con eventi, formazione e scuole sul territorio

In occasione della Giornata Mondiale dell’Igiene delle Mani del 5 maggio, promossa dalla World Health Organization, ASL1 rinnova anche per il 2026 il proprio impegno nella diffusione di una pratica tanto semplice quanto fondamentale: il corretto lavaggio delle mani, strumento essenziale per la prevenzione delle infezioni. L’adesione all’iniziativa nasce, come ogni anno, su impulso del dott. Giovanni Cenderello, Direttore della Struttura Complessa di Malattie Infettive, insieme al Comitato per il controllo delle infezioni correlate all’assistenza (CISS), da sempre attivi nella promozione della cultura della sicurezza sanitaria.

Per l’edizione 2026 è stata organizzata una capillare campagna di sensibilizzazione su tutto il territorio: il materiale ufficiale della WHO è stato distribuito a reparti ospedalieri, strutture territoriali, RSA, farmacie, medici di base e pediatri, con l’obiettivo di coinvolgere operatori sanitari, pazienti e cittadini. La giornata del 5 maggio sarà scandita da momenti formativi e informativi, con l’intento di rafforzare la collaborazione tra ospedale e territorio. Alle ore 9.30, presso la Residenza Protetta Villa Julia di Sanremo, si terrà una visita con consegna del materiale informativo, in rappresentanza delle strutture assistenziali del territorio. Un’iniziativa che ribadisce un messaggio chiave: “portiamo il lavaggio delle mani fuori dall’ospedale”.

Alle 11, all’Ospedale di Sanremo (Padiglione Borea, Biblioteca), è previsto un incontro formativo dedicato al personale della sanificazione e ai volontari delle Pubbliche Assistenze, figure centrali nel sistema sanitario. Durante l’evento sarà proposta una dimostrazione pratica dell’igiene delle mani attraverso il dispositivo a ultravioletti “Handy Scan”, utile per verificarne concretamente l’efficacia. Le attività proseguiranno il 12 maggio all’Istituto Comprensivo Pastonchi di Arma di Taggia, dove gli studenti delle classi quarte e quinte della scuola primaria parteciperanno a un incontro educativo. Grazie all’utilizzo dell’hand scanner, i bambini potranno apprendere in modo interattivo, trasformando la lezione in un’esperienza coinvolgente: vedere direttamente l’efficacia del lavaggio delle mani.

Le iniziative, promosse dal dott. Cenderello, saranno realizzate dalla dott.ssa Emanuela Filardo e dalla dott.ssa Sara Tita Farinella, a testimonianza di un impegno concreto da parte dei professionisti sanitari. A completare il programma sarà attivato un corso FAD sulla rete intranet aziendale, rivolto agli operatori sanitari, e sarà diffuso un video didattico sui canali ASL1 per ampliare ulteriormente la sensibilizzazione. Il tema della campagna 2026 ribadisce con forza un messaggio universale. Come sottolinea il coordinatore dott. Marino Anfosso: “Action saves lives – Clean your hands. Un gesto quotidiano, spesso sottovalutato, rappresenta uno degli strumenti più efficaci per prevenire le infezioni e proteggere la salute di tutti. Un gesto semplice che salva vite.”