Trofeo Gianni Cozzi 2026: sabato 9 e domenica 10 maggio la XX edizione

Grande attesa per la XX edizione del Trofeo Gianni Cozzi, in programma sabato 9 e domenica 10 maggio.

Per la sezione velistica, il Trofeo Gianni Cozzi si sviluppa su due prove ed è organizzato dallo Yacht Club Sanremo. Sabato il percorso sarà Sanremo – Marina di San Lorenzo – Sanremo. In serata, a partire dalle 19:30, è prevista una cena con musica d’intrattenimento presso l’Hotel Riviera dei Fiori di San Lorenzo al Mare. Domenica il percorso sarà invece Sanremo – Marina degli Aregai – Sanremo. Al termine della regata, alle ore 17:30, si terrà la cerimonia di premiazione sulla terrazza dell’Aregai Marina Hotel & Residence di Santo Stefano al Mare.

Altre informazioni, modulo di iscrizione e bando sono disponibili su:

https://www.yachtclubsanremo.it



Per il Golf Club il programma prevede che la gara di tabellone, che da sempre attrae non solo gli appassionati locali ma anche partecipanti dalla vicina Costa Azzurra, si svolgerà sabato 9 maggio sulla distanza delle 18 buche con formula individuale medal per la 1ª categoria e stableford per 2ª e 3ª. I nomi dei migliori di ogni categoria saranno riportati sui tabelloni in legno della club house, per una visibilità del numero di edizioni di questa importante manifestazione.

Verranno premiati, sempre nella suggestiva cornice dell’Aregai Marina Hotel & Residence nel pomeriggio della domenica, i primi due giocatori di categoria, il primo lordo, la prima lady e il primo senior.



Per prenotazioni e informazioni:

0184-482641 – golfclub@castellarogolf.it