Un viaggio tra scelte, dolore e rinascita: "Dragonfly. La forma del vento" è il nuovo libro della bordigotta Raffaella Fenoglio (Foto)

Un viaggio tra scelte, dolore e rinascita. Sbarca oggi in libreria "Dragonfly. La forma del vento", il nuovo romanzo di Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua, pubblicato da Einaudi Ragazzi.

Gli stessi autori che hanno conquistato i lettori con La ragazza che amava Miyazaki, tornano con una storia che parla di coraggio, ascolto e della capacità di seguire il vento che ci conduce verso ciò che può salvarci. "La protagonista è Anna, che ha quindici anni, è italo-coreana e ha con tre vite segrete: blogger di successo, giustiziera metropolitana e campionessa di scherma. Trasferirsi da Seoul a Milano la costringe ad affrontare bullismo, sensi di colpa e le maschere che finora l’hanno protetta. Quando Alex, il ragazzo che ama, scompare nel nulla, Anna deve fare un passo decisivo: smettere di nascondersi e scoprire la verità" - fa sapere la scrittrice bordigotta Raffaella Fenoglio - "Tra i consigli di nonna Ester, il profumo di kimchi e cannella e le difficoltà della vita quotidiana, Anna scoprirà che perdersi è l’unico modo per ritrovarsi davvero. Dragonfly. La forma del vento è un libro per chi crede che il dolore della solitudine possa trasformarsi in poesia e che ogni scelta possa cambiare il modo in cui guardiamo il mondo".

Silvia Casini, Raffaella Fenoglio e Francesco Pasqua presenteranno il nuovo libro al Salone del Libro di Torino. Parteciperanno, infatti, all’incontro Virtuale, ma non troppo – Vivere nel tempo artificiale, venerdì 15 maggio, dalle 13 alle 14, al Lingotto Padiglione 4, Sala Bronzo. Saranno moderati da Eros Miari. Durante l'evento, verrà esplorato il rapporto tra vita reale e virtuale. Seguirà un firmacopie.