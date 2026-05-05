Sanremo: domani l'ultima asta della stagione, oltre 11 milioni di steli commercializzati e crescita del 7,6%

Il Mercato dei Fiori di Sanremo si prepara a chiudere la stagione floricola 2025/2026 con l’ultima sessione d’asta, in programma domani. La stagione si conclude con risultati particolarmente positivi: sono stati commercializzati oltre 11 milioni di steli di anemoni e ranuncoli, per un valore complessivo superiore a 6,5 milioni di euro. Il dato rappresenta una crescita del 7,6% rispetto all’anno precedente, confermando il trend espansivo del comparto florovivaistico locale. Un risultato reso possibile grazie al contributo determinante di produttori, operatori e collaboratori, che con professionalità e continuità hanno garantito qualità e competitività al Mercato dei Fiori, rafforzandone il ruolo strategico all’interno della filiera.

Parallelamente, proseguono gli interventi di sviluppo legati al PNRR. Entro il 30 Giugno è prevista la conclusione dei lavori per la nuova asta floricola, fulcro del progetto “Mercato dei Fiori 2.0”, che prevede spazi ampliati, un incremento delle postazioni e l’introduzione di sistemi tecnologici avanzati. Il progetto include anche un hub logistico dedicato, finalizzato a migliorare l’organizzazione e la distribuzione dei prodotti. «La chiusura della stagione 2025/2026 conferma la solidità e il percorso di crescita del Mercato dei Fiori. I risultati conseguiti sono il frutto di un lavoro condiviso lungo tutta la filiera e di una collaborazione efficace con l’Assessore Ester Moscato. Con il progetto Mercato dei Fiori 2.0 stiamo investendo in modo concreto sul futuro, puntando su innovazione, efficienza e competitività», dichiara il Presidente di Amaie Energia e Servizi, Sergio Tommasini.

"Ringrazio tutta la squadra e i collaboratori per gli ottimi risultati raggiunti. Con l’asta del 6 maggio si conclude ufficialmente la stagione, in attesa dell’avvio del nuovo ciclo produttivo, che si inserirà in un contesto rinnovato e sempre più orientato allo sviluppo e all’innovazione", dichiara il Direttore del Mercato dei Fiori Franco Barbagelata.