ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 05 maggio 2026, 12:11

Castel Vittorio più accogliente: fiori e piante abbelliscono il borgo (Foto)

Grazie a un'iniziativa della Proloco del paese

Castel Vittorio più accogliente: fiori e piante abbelliscono il borgo (Foto)

Fiori e piante spuntano in diversi punti del paese. Un'iniziativa messa in atto dalla Proloco di Castel Vittorio per abbellire e rendere più accogliente il borgo.

Pietre bianche, fiori colorati, piante grasse e aromatiche danno così un piacevole benvenuti a cittadini e turisti. "Ringraziamo la Proloco Castel Vittorio per aver abbellito alcuni punti del nostro paese con piante e fiori" - dice l'Amministrazione comunale.

Un'iniziativa spontanea e originale che l'Amministrazione comunale invita a preservare: "Ora cerchiamo di impegnarci tutti per mantenerle il più a lungo possibile".

Elisa Colli

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO A MAGGIO?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Un anno di notizie da non dimenticare 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium