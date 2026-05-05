Castel Vittorio più accogliente: fiori e piante abbelliscono il borgo (Foto)

Fiori e piante spuntano in diversi punti del paese. Un'iniziativa messa in atto dalla Proloco di Castel Vittorio per abbellire e rendere più accogliente il borgo.

Pietre bianche, fiori colorati, piante grasse e aromatiche danno così un piacevole benvenuti a cittadini e turisti. "Ringraziamo la Proloco Castel Vittorio per aver abbellito alcuni punti del nostro paese con piante e fiori" - dice l'Amministrazione comunale.

Un'iniziativa spontanea e originale che l'Amministrazione comunale invita a preservare: "Ora cerchiamo di impegnarci tutti per mantenerle il più a lungo possibile".