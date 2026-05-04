Sanremo al Centro critica gli aumenti nei CdA e chiede più confronto nelle decisioni strategiche cittadine

Il gruppo consiliare di maggioranza Sanremo al Centro interviene nel dibattito politico cittadino a seguito degli importanti aumenti riconosciuti ai Consigli di Amministrazione di Amaie Energia e Casinò Spa. Secondo il gruppo, decisioni di tale rilevanza, così come quelle che riguardano altri settori strategici della pubblica amministrazione e che comportano l’impiego di risorse significative, dovrebbero essere condivise con tutte le forze politiche di maggioranza.

In particolare, viene evidenziato come appaia inopportuno che tali scelte prescindano dal coinvolgimento della seconda forza politica all’interno della coalizione, sottolineando una mancanza di concertazione che rischia di indebolire l’equilibrio politico-amministrativo. Sanremo al Centro allarga poi il ragionamento ad altre questioni cruciali per la città, come la vicenda del Porto Vecchio e la gestione del trasferimento del servizio 118, temi che, secondo il gruppo, dovrebbero prevedere anche il coinvolgimento delle forze di opposizione.

“Tale coinvolgimento garantirebbe a chi siede ai tavoli decisionali un sostegno e un indirizzo unitario da parte di tutta la città”, si legge nell'intervento del gruppo, evidenziando la necessità di un approccio più inclusivo. Dopo anni caratterizzati da una gestione condivisa, il gruppo consiliare ritiene poco opportuno un sistema decisionale che non parta dalla base e che risulti espressione di pochi. In conclusione, Sanremo al Centro auspica un radicale cambiamento nel metodo di lavoro, chiedendo che le prossime decisioni siano frutto di un costruttivo dibattito fra tutte le forze di maggioranza, nell’interesse della città e della sua comunità.