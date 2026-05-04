Mager risponde a Sanremo al Centro sulla mancata comunicazione politica: "Abbiamo sempre condiviso le scelte più importanti, se è mancata comunicazione risolveremo" (Video)

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager interviene in merito alle dichiarazioni del gruppo consiliare Sanremo al Centro, che ha lamentato una carente comunicazione tra i banchi della politica nelle decisioni: "Posso dire che se c'è stato un problema di comunicazione interna troveremo i modi per attenuare e meglio ancora anche eliminare questo tipo di situazione, richiedendo un maggiore impegno da parte di tutti".

La mela della discordia che ha portato alle rimostranze da parte del gruppo dell'ex sindaco Alberto Biancheri è stata la decisione di concedere aumenti ai Consigli di Amministrazione di Amaie Energia e Casinò Spa: una scelta presa, a loro dire, senza un vero confronto tra le forze di maggioranza.

"Quello che posso dire - afferma il sindaco - è che la nostra amministrazione ha sempre condiviso le scelte più importanti. Questa non è una scelta amministrativa: l'adeguamento dei compensi è una conseguenza di un pronunciamento della Corte dei conti che ha revocato il blocco all'aumento dei corrispettivi per le partecipate. Specifico poi che non abbiamo aumentato, ma abbiamo chiesto al comitato di Amaie Energia di valutare questa possibilità".

Mager poi ripercorre gli ultimi 13 anni della partecipata, che nel 2013 contava 20 dipendenti e un fatturato che dal 2013 è salito enormemente: "Parliamo di una società che deve essere gestita da persone che hanno competenze. Se vogliamo che persone competenti si prendano fardelli di questo tipo, che dà onori e oneri, occorre vengano retribuiti in modo adeguato. E non va dimenticato che Amaie energia non riguarda solo Sanremo: occorre remunerare in maniera adeguata chi ricoprirà certe posizioni".

Sul Casinò la questione è invece leggermente diversa, in quanto gli adeguamenti sono già stati approvati, dal momento che il Comune è l'unico socio della partecipata.

