Mountain Dulcimer a Sanremo: due giorni per scoprire la musica e suonare insieme uno strumento unico

La gioia di suonare uno strumento e la magia di fare musica insieme: è questo lo spirito dello stage dedicato al Mountain Dulcimer, in programma a Sanremo sabato 9 e domenica 10 maggio 2026, organizzato dall’Associazione Nardini. L’iniziativa è pensata per principianti assoluti di tutte le età, a partire dai 5 anni, e non richiede alcuna conoscenza musicale. Durante le due giornate, i partecipanti avranno l’opportunità di avvicinarsi a questo strumento affascinante e poco conosciuto, imparandone le basi in modo semplice e coinvolgente.

Le lezioni saranno guidate dall’insegnante Gianna Williams, che accompagnerà i partecipanti in un percorso graduale, culminando in una performance informale di gruppo con i brani appresi già dal primo giorno. Il workshop si svolgerà presso la Chiesa luterana di Sanremo, in Corso Garibaldi 37, e sarà organizzato in piccoli gruppi per garantire un’esperienza più diretta e personalizzata. Il programma prevede, per la giornata di sabato 9 maggio, la possibilità di scegliere tra tre turni di lezione:

9:30 – 10:30

11:00 – 12:00

15:00 – 16:00

La giornata di domenica 10 maggio sarà invece dedicata al ripasso e alla condivisione finale: i partecipanti sono attesi alle ore 15:00 per prepararsi alla presentazione conclusiva delle 17. Un aspetto particolarmente interessante è che gli strumenti saranno forniti direttamente durante le lezioni, permettendo a chiunque di partecipare senza necessità di possedere un dulcimer. “La musica è un linguaggio universale capace di unire persone di ogni età”: questo workshop rappresenta un’occasione concreta per sperimentarlo in prima persona, in un contesto accogliente e stimolante.

L’attività è riservata agli associati, ma è possibile iscriversi e partecipare contattando l’organizzazione. La prenotazione è consigliata.

Per informazioni e iscrizioni:

📞 +39 347 5337157

📧 associazionenardini@libero.it

Per aggiornamenti è disponibile anche la pagina Facebook “Amici del Mountain Dulcimer”.