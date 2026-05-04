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Eventi | 04 maggio 2026, 15:15

“Contemporaneità e classicismo”. Questa settimana doppio appuntamento con l’Orchestra Sinfonica di Sanremo

L’Orchestra Sinfonica di Sanremo diretta dal Maestro Hector Guzman il 6 maggio a Imperia e il 7 maggio al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo con un debutto in prima assoluta di Lorenzo Bottoglia e capolavori di Mozart e Halvorsen

Maestro Hector Guzman.

Maestro Hector Guzman.

Due serate all’insegna del dialogo tra linguaggi musicali diversi ma complementari: l’Orchestra Sinfonica di Sanremo propone il programma “Contemporaneità e Classicismo”, in calendario martedì 6 maggio alle 21.00 al Teatro Cavour di Imperia e mercoledì 7 maggio alle 21.00 al Teatro dell’Opera del Casinò di Sanremo.

Alla direzione il M° Hector Guzman, direttore di riconosciuto prestigio internazionale, apprezzato per la chiarezza del gesto e la capacità di coniugare rigore interpretativo e intensità espressiva.

Il concerto si apre con una prima assoluta, “8 secondi” del compositore Lorenzo Bottoglia: una scelta che testimonia l’attenzione della Fondazione Orchestra Sinfonica di Sanremo verso la composizione contemporanea e la ricerca di nuovi linguaggi. La scrittura di Bottoglia si distingue per la cura del colore timbrico e per una costruzione formale raffinata.

Cuore della serata sarà il celebre Concerto per flauto e arpa in do maggiore K 299 di Wolfgang Amadeus Mozart, una delle opere più eleganti del repertorio classico, esempio perfetto di equilibrio, leggerezza e dialogo tra strumenti. 

Protagonisti due solisti di rilievo internazionale: l’arpista Antonella De Franco, interprete sensibile e raffinata, e il flautista Tommaso Benciolini, affermato musicista presente sui principali palcoscenici europei.

La seconda parte sarà dedicata alla Suite ancienne op. 31 di Johan Halvorsen, compositore, direttore d’orchestra e violinista norvegese particolarmente apprezzato per la capacità di creare pagine vivaci, raffinate e di grande immediatezza comunicativa. Questa composizione brillante ed elegante rilegge in chiave tardo-romantica le forme della danza barocca e si inserisce nel percorso della Fondazione volto a riscoprire autori poco noti ma di indubbio valore artistico.

Tutti i dettagli sulla programmazione dell’Orchestra Sinfonica di Sanremo sono disponibili sul sito ufficiale www.sinfonicasanremo.it 

Su www.sanremosummersymphony.com la programmazione della stagione estiva.

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Redazione

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