Bordighera, il Museo Bicknell ospita l'inaugurazione del 62° Corso di Studi Liguri

Ha preso avvio questa mattina, presso il Museo Clarence Bicknell di Bordighera, la 62° edizione dei “Corsi di Studi Liguri” dedicata allo studio e classificazione della ceramica e dei materiali di età romana, sulla scia e nella tradizione dei corsi didattici e formativi iniziati da Nino Lamboglia nel 1948 sugli scavi di Albintimilium (Ventimiglia) e nella sede di Bordighera del Museo Clarence Bicknell.

Ai corsi, diretti da Daniela Gandolfi con la collaborazione di Lorenzo Ansaldo, hanno aderito 20 studenti, specializzandi e ricercatori provenienti dalle Università di Cagliari, Genova, Torino, Palermo, Bonn (Germania) a dimostrazione dell’interesse rappresentato dall’iniziativa nella formazione delle nuove generazioni di archeologi.

In cattedra si alterneranno docenti e specialisti a loro volta provenienti da Centri italiani e stranieri, quali l’Istituto di Storia della Cultura Materiale di Genova e l’Associazione Italiana per lo Studio dei Vetri, dal CNRS – Centre Camille Jullian di Marsiglia, dalle Università di Genova, Torino, Milano, Pisa, Messina, dall’Istituto Internazionale di Studi Liguri, dalla Soprintendenza APAP per la Liguria e dalla Direzione regionale Musei Nazionali Liguria.

Giovedì 7 maggio il corso si trasferirà a Ventimiglia con una tappa al Museo Civico Archeologico “Girolamo Rossi” e nel pomeriggio nell’area archeologica di Albintimilium.