Adolescenza oltre la crisi: a Sanremo un incontro con Paolo Mai per scoprire il tesoro nascosto nei giovani

C’è un modo diverso di guardare all’adolescenza, lontano dai soliti stereotipi di “crisi”, “tempesta” e “ribellione”. È da questa consapevolezza che nasce un appuntamento di grande valore formativo dedicato a chi vive accanto ai giovani e desidera comprenderli davvero. Sabato prossimo alle 10, nella suggestiva cornice del Parco di Villa Ormond, il pedagogista e formatore Paolo Mai guiderà l’incontro dal titolo “Nella Testa degli Adolescenti risiede un tesoro”. Un corso pensato per genitori, educatori e professionisti, con l’obiettivo di offrire strumenti pratici per leggere i comportamenti dei ragazzi e migliorare la relazione con loro.

L’iniziativa nasce dalla collaborazione con l’associazione Talea e la pedagogista Noemi D’Amore, con l’intento di fornire chiavi di lettura nuove e concrete per affrontare i conflitti e costruire un dialogo autentico con gli adolescenti.

«Troppo spesso osserviamo i ragazzi dall’esterno, senza cogliere le motivazioni profonde che guidano le loro azioni», sottolinea Mai, che da oltre quindici anni lavora con scuole e famiglie in tutta Italia. Il suo approccio si distingue per essere diretto, privo di moralismi e centrato sull’educazione emotiva, con un’attenzione particolare alla prevenzione del disagio giovanile.

L’incontro rappresenta quindi un’occasione preziosa per cambiare prospettiva: dietro le difficoltà che spesso emergono in questa fase della vita si nasconde un patrimonio ricco di potenzialità, che può essere scoperto e valorizzato solo attraverso ascolto e comprensione. Un appuntamento da non perdere per chi vuole andare oltre i luoghi comuni e scoprire il vero valore dell’adolescenza.