Terzorio rinnova la convenzione di protezione civile con i comuni limitrofi per il triennio 2026-2028

Il Consiglio comunale di Terzorio ha approvato all’unanimità la nuova convenzione per la gestione associata delle funzioni amministrative e dei servizi di protezione civile e antincendio boschivo insieme ai comuni di Riva Ligure, Santo Stefano al Mare, Pompeiana e Castellaro. La deliberazione sancisce il rinnovo dell’accordo per il periodo dal 1° gennaio 2026 al 31 dicembre 2028, in continuità con le precedenti convenzioni già attive negli anni passati.

L’intesa nasce dall’esigenza di garantire una gestione coordinata ed efficace delle attività di prevenzione e intervento in caso di emergenze. Come richiamato nel documento, la normativa nazionale stabilisce che “il Sindaco è autorità comunale di Protezione Civile” e ha il compito di dirigere e coordinare i soccorsi sul territorio.

Tra gli obiettivi principali della convenzione figurano:

miglioramento dell’organizzazione operativa in caso di eventi calamitosi;

in caso di eventi calamitosi; coordinamento tra i comuni coinvolti ;

; valorizzazione del volontariato locale ;

; ottimizzazione delle risorse economiche.

Proprio su quest’ultimo punto si concentra uno degli aspetti più rilevanti della decisione: l’accordo consente infatti un significativo risparmio della spesa pubblica, senza compromettere la qualità del servizio. Nel testo si sottolinea come la gestione associata permetta di mantenere efficienza ed efficacia operativa. La convenzione prevede anche l’impegno congiunto nella pianificazione e aggiornamento dei piani di emergenza comunali e intercomunali, oltre all’attivazione tempestiva dei primi soccorsi in caso di necessità.