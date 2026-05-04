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Attualità | 04 maggio 2026, 11:48

Sanremo, interruzioni dell’acqua per lavori: interventi alla Casa Circondariale e a Portosole

Manutenzioni straordinarie tra il 7 e l’8 maggio in via Armea e via del Castillo

Sanremo, interruzioni dell’acqua per lavori: interventi alla Casa Circondariale e a Portosole

Interruzioni programmate dell’erogazione idrica a Sanremo per consentire interventi di manutenzione straordinaria sulla rete.

Il primo intervento è previsto per giovedì 7 maggio 2026 presso la Casa Circondariale di Sanremo, in via Armea 144. I lavori riguarderanno la sostituzione del contatore.

La seconda interruzione è programmata per venerdì 8 maggio 2026 e interesserà PortoSole C.N.I.S. Spa, in via del Castillo 17, dove verrà effettuata la sostituzione del contatore.

Gli interventi rientrano nelle attività di manutenzione straordinaria finalizzate al miglioramento dell’efficienza e della sicurezza del servizio idrico. Si invitano gli utenti interessati a prendere le opportune precauzioni per limitare eventuali disagi durante le operazioni.

Redazione

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