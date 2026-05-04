Prevenire degrado e garantire il rispetto delle regole: Ventimiglia firma convenzione con Anget

Prevenire degrado e garantire il rispetto delle regole. Ventimiglia firma una convenzione con Anget.

"La firma della convenzione con Anget rappresenta un passo concreto nel percorso che, fin dal nostro insediamento, abbiamo avviato per rafforzare sicurezza e vivibilità sul territorio" - fa sapere il sindaco Flavio Di Muro - "In questi anni siamo intervenuti con misure mirate: dall’introduzione delle guardie armate presso il cimitero al rafforzamento dei controlli nelle aree più sensibili, tra cui i giardini Tommaso Reggio, dove la situazione resta attenzionata".

"Con questa nuova convenzione vogliamo intensificare ulteriormente i presidi: Anget, composta da militari in congedo, contribuirà a prevenire situazioni di degrado e a garantire il rispetto delle regole" - sottolinea il primo cittadino - "Già da questa settimana si svolgeranno dei servizi di presidio presso i giochi destinati ai bambini all'interno dei giardini pubblici".