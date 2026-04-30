Cassani Srl: oltre 50 anni di eccellenza nell'arredamento food & beverage tra Liguria e Costa Azzurra

La storia della ditta Cassani è un racconto di visione e solidità che attraversa tre generazioni. Tutto ebbe inizio alla fine degli anni '60, quando Carlo Cassani intuì il potenziale delle macchine per il gelato Carpigiani, portandole nei migliori ristoranti e gelaterie della provincia di Imperia. Nel 1970, il passo decisivo: nasce ufficialmente la Fratelli Cassani, fondata dai figli Gino e Antonio, i primi storici distributori in Italia del gelato artigianale firmato Carpigiani.

Da allora, l'azienda di Sanremo non ha mai smesso di crescere. Negli anni '80 e '90, sotto la guida di Gino Cassani,

l'attività si è espansa oltre confine, diventando un punto di riferimento in Costa Azzurra e consolidando partnership con i leader mondiali dell'arredamento e delle attrezzature professionali per il settore HoReCa.

Il cuore pulsante: La visione di Andrea Cassani

Con l'arrivo del nuovo millennio e le sfide del mercato globale, l'azienda ha trovato nuova linfa in Andrea Cassani, figlio di Gino,

che ha saputo coniugare la tradizione tecnica con l'estetica del design su misura.

Caffè Ducale

"Abbiamo scelto di non vendere semplicemente attrezzature, ma di costruire l'anima dei locali", afferma l'attuale titolare Andrea Cassani. "La nostra filosofia si basa sull'arredamento su misura: ogni spazio deve avere una propria personalità, unica. Dopo molti anni di lavoro sul campo, continuiamo a progettare luoghi che guardano al futuro restando fedeli alla robustezza del passato. Un locale “Cassani” funziona nel tempo perché è bello da vedere, ma soprattutto è costruito per durare".

Charleston

Specializzazione e Innovazione: Cucine Professionali e Laboratori

Oggi la ditta Cassani è leader nella progettazione e realizzazione di grandi impianti bar e cucine professionali.

Grazie a un approccio ingegneristico, l'azienda offre soluzioni all'avanguardia per:

Cottura e Refrigerazione: Installazione di tecnologie innovative per il risparmio energetico e attrezzature all’avanguardia.

Gestione Flussi d'Aria: Sistemi di ventilazione ottimizzati per ambienti di lavoro salubri, certificati per Italia e Francia.

Visual & Render 3D: Un team dinamico permette di visualizzare il progetto finito prima ancora dell'inizio del cantiere.

Perché scegliere Cassani Srl: I punti di forza

La ditta Cassani si distingue per un DNA internazionale e una rapidità d'esecuzione che solo l'esperienza può garantire:

Esperienza da 50+ anni: Una profonda conoscenza del settore della ristorazione e dei locali pubblici, includendo normative di sicurezza e progetti mirati.

Multilinguismo: Consulenze fluenti in Italiano, Francese e Inglese.

Qualità Made in Italy: Collaborazione esclusiva con fornitori italiani e marchi rinomati.

Pronto Intervento: Rapidità nella stesura di progetti, preventivi, montaggio e assistenza tecnica.

Presenza sul territorio e Prospettive Future

Attualmente radicata nel Ponente Ligure e in Costa Azzurra con i celebri locali di Sanremo come fiore all'occhiello, la ditta Cassani guarda con entusiasmo a nuovi orizzonti: dall'entroterra ligure alle Alpi Francesi, fino a progetti internazionali oltreoceano.

Contatti e Informazioni Utili

Per consulenze su misura, progettazione laboratori e forniture HoReCa:

Sede Legale e Showroom: Via Lamarmora, 233/235, 18038 Sanremo (IM)

Uffici: via della Repubblica 98, 18038 Sanremo (IM)

Telefono: 0184 508410 | 0184 508423

Sito Ufficiale: www.cassanisrl.it

Email : info@cassanisrl.it