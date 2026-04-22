Ventimiglia, il PD propone la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini simbolo di libertà e unità nazionale

Il Circolo del Partito Democratico di Ventimiglia annuncia la presentazione di una mozione per il conferimento della cittadinanza onoraria a Sandro Pertini, una delle figure più alte e rappresentative della storia repubblicana italiana. L’iniziativa, promossa dai consiglieri comunali Vera Nesci e Alessandro Leuzzi, si inserisce nel contesto di una campagna nazionale promossa da ANCI, alla quale hanno già aderito numerosi Comuni italiani, con l’obiettivo di rendere omaggio a un Presidente che ha segnato profondamente la coscienza civile del Paese.

«Un riconoscimento significativo per la nostra città – dichiarano i consiglieri – che intende onorare un uomo capace di incarnare i valori fondanti della Costituzione e di rappresentare, ancora oggi, un riferimento morale per l’intero Paese». Presidente amatissimo dagli italiani, Pertini fu protagonista della Resistenza, partigiano e antifascista durante il ventennio, impegnato in prima linea nella lotta per la libertà e la democrazia, anche a rischio della propria vita. Il suo esempio resta oggi un simbolo autentico di libertà, giustizia sociale e integrità politica, capace di parlare a tutte le generazioni.

A sottolineare il valore dell’iniziativa è anche il segretario cittadino del PD, Antonio Stivala: «Ci auguriamo che questa proposta trovi il più ampio sostegno in Consiglio comunale. Conferire la cittadinanza onoraria a Sandro Pertini significa riconoscere una figura che ha saputo unire il Paese e incarnare i valori di libertà e democrazia. Un esempio che, ancora oggi, parla soprattutto alle nuove generazioni». Con questa proposta, il Partito Democratico di Ventimiglia intende dunque ribadire l’importanza della memoria storica e dei valori costituzionali, rendendo omaggio a una figura che continua a rappresentare un punto di riferimento imprescindibile per la vita democratica italiana.