La Riviera di ponente capitale del mattone di lusso: Ventimiglia e Sanremo tra le mete più richieste

Nel 2025 il mercato immobiliare di fascia alta in Liguria conferma il suo ruolo tra le destinazioni più ambite dagli acquirenti stranieri. I dati di Gate-away.com raccontano una regione solida e sempre più competitiva: se la fascia tra 1 e 3 milioni di euro cresce con moderazione (+0,75%), è il segmento oltre i 3 milioni a segnare l’accelerazione più significativa, con valori medi in aumento del +13,84%. È la fotografia di un mercato maturo, che mantiene la sua attrattività storica e allo stesso tempo rafforza le aree più esclusive.

Il dato più evidente riguarda la Riviera di Ponente, che nel segmento oltre i 3 milioni diventa il vero motore della domanda internazionale. In questo scenario la provincia di Imperia si impone con forza: da sola raccoglie il 46,43% delle richieste complessive, quasi la metà dell’intero mercato regionale di fascia altissima. A catalizzare l’interesse sono soprattutto località simbolo del Ponente ligure: Ventimiglia si afferma la meta più richiesta in assoluto con il 21,43% delle domande, seguita da Bordighera (9,29%) e Sanremo (7,86%). Anche Cipressa entra tra le destinazioni più ricercate. La vicinanza alla Francia, il clima mite e la qualità dell’offerta immobiliare continuano a rappresentare un richiamo decisivo per gli acquirenti stranieri.

Nel complesso, la domanda si orienta nettamente verso ville di prestigio già ristrutturate o pronte all’uso, con valori medi che superano i 6,4 milioni di euro. La Riviera di Ponente si afferma così come nuovo baricentro dell’extra-lusso ligure. Accanto al protagonismo della provincia di Imperia, il Tigullio mantiene il proprio ruolo iconico nel mercato internazionale, concentrando oltre il 23% delle richieste nel segmento più alto. Località come Santa Margherita Ligure, Portofino e Zoagli continuano a rappresentare l’immagine più riconoscibile del lusso ligure, grazie alla loro reputazione globale e alla qualità del contesto paesaggistico.

Anche nel segmento compreso tra 1 e 3 milioni di euro la provincia di Imperia conferma il proprio peso, con il 29,87% delle richieste, seconda solo a Savona. Il mercato appare qui più equilibrato e diffuso lungo tutta la costa, ma le località imperiesi continuano a occupare posizioni di rilievo. Imperia città guida la classifica con il 6,49% delle richieste, seguita da Sanremo (6,06%), Ospedaletti (5,63%) e Ventimiglia (3,9%). Ancora una volta emerge la forte attrattività del Ponente per chi cerca proprietà di pregio in un contesto esclusivo ma più accessibile rispetto all’extra-lusso. Gli immobili richiesti sono soprattutto ville e appartamenti ristrutturati, con un valore medio intorno a 1,63 milioni di euro.

Gli Stati Uniti si confermano il principale mercato di riferimento per gli acquisti immobiliari di lusso in Liguria. Accanto agli americani cresce una domanda europea ampia e diversificata, che include Germania, Francia, Paesi Bassi, Svizzera, Regno Unito e Svezia. Sempre più richieste arrivano mentre gli acquirenti si trovano già in Italia, segno di un processo decisionale sempre più legato all’esperienza diretta del territorio.