A Ceriana cambia il sistema di conferimento dei rifiuti ed arrivano le ecoisole: stop al porta a porta

Dovrebbero arrivare in estate le prime ecoisole per il Comune di Ceriana: questo è il nuovo piano dell'amministrazione comunale, che ha deciso di cambiare il metodo del conferimento, superando il metodo del porta a porta. "Passeremo al sistema automatizzato - spiega il sindaco Maurizio Caviglia - con la gestione affidata ad Amaie Energia, adotteremo lo stesso sistema che c'è a Sanremo".

Sono proprio in corso in questo periodo infatti i sopralluoghi da parte degli affetti per quantificare l'intervento, sia per il numero di isole da installare sia per quantificare la spesa da impegnare: in tal senso sarà importante il contributo provinciale che l'amministrazione è riuscita a intercettare. In tal senso anche Amaie si è già mossa, andando a indire un bando di gara attraverso cui effettuare la fornitura e la posa delle stesse.

"Pensiamo di riuscire a posizionare le prime ecoisole per il mese di luglio, per il primo arrivo dei turisti durante la stagione - conclude il sindaco - poi ci sono ancora delle cose da definire, così da capire quali sono le zone che hanno maggiore bisogno e quelle che invece potrebbero essere spostate. Siamo in fase di sopralluogo, ma comunque a buon punto".

Se i tempi saranno rispettati, Ceriana potrebbe quindi accogliere la stagione estiva con un sistema di raccolta rifiuti rinnovato, pensato per rendere il servizio più efficiente e adeguato alle esigenze di residenti e visitatori. Le prossime settimane saranno decisive per definire gli ultimi aspetti tecnici e organizzativi.