Ospedaletti approva il PIAO 2026-2028: assunzioni, anticorruzione e nuova organizzazione per il Comune

Il Comune di Ospedaletti ridisegna la propria macchina amministrativa e programma il prossimo triennio con l’approvazione del nuovo PIAO 2026-2028, il Piano integrato di attività e organizzazione adottato dalla giunta comunale con deliberazione del 30 marzo 2026. Si tratta del documento che, per legge, riunisce in un unico atto la programmazione del personale, l’organizzazione interna, la prevenzione della corruzione, la trasparenza amministrativa e gli strumenti di miglioramento dei servizi pubblici.

Il piano rappresenta, di fatto, la bussola organizzativa del Comune per i prossimi tre anni. Ospedaletti, che al 31 dicembre 2025 conta 3.218 abitanti e 43 dipendenti, rientra tra i piccoli comuni con meno di 50 lavoratori e può quindi utilizzare la forma semplificata prevista dalla normativa nazionale. Uno degli aspetti centrali del documento riguarda il personale. Il Comune evidenzia di non avere situazioni di eccedenza e di collocarsi nella fascia degli enti virtuosi, con una capacità assunzionale che per il 2026 viene indicata in 1.926.737 euro quale limite di spesa complessivo per il personale. Il rapporto tra spesa del personale ed entrate correnti nette risulta al 25,51%, sotto la soglia del 26,90% prevista per la fascia demografica di riferimento.

Sul fronte delle assunzioni, il piano prevede nel 2026 la copertura di un posto di istruttore amministrativo-contabile nel settore 1, il possibile ricollocamento del personale dell’asilo nido, una progressione interna tra aree, la copertura di un posto specialistico nell’area vigilanza, di un istruttore tecnico nel settore 5 e di un giardiniere attraverso concorso o scorrimento di graduatoria. Nel 2027 è prevista una nuova copertura di istruttore amministrativo-contabile, oltre a progressioni ordinarie e due cessazioni nell’area funzionari/EQ. Nel 2028 è indicata un’ulteriore assunzione nello stesso profilo amministrativo-contabile e due ulteriori cessazioni nei settori 4 e 2.

Il documento prende atto anche di un’assunzione già avvenuta dal 1° febbraio 2026, con la copertura a tempo indeterminato e pieno di un posto di agente di polizia locale mediante scorrimento di graduatoria di altro ente. Tra le novità organizzative compare inoltre la modifica del profilo del settore 2: la figura di assistente sociale viene sostituita con quella di specialista delle attività amministrative e contabili/EQ, in seguito alla convenzione approvata con il Comune di Sanremo per la gestione associata del sistema integrato dei servizi comunali. In sostanza, alcune funzioni sociali vengono ora svolte in forma associata.

Una sezione importante è dedicata alla prevenzione della corruzione e alla trasparenza. Il Comune conferma come responsabile anticorruzione e trasparenza il segretario comunale Marcello Prata, nominato nel 2023, e individua tra le aree considerate più esposte al rischio gli appalti pubblici, i concorsi, i contributi economici, il commercio, i tributi, il patrimonio comunale, l’urbanistica, l’edilizia e gli accertamenti del codice della strada. Nel documento viene specificato che negli ultimi dieci anni non si sono verificati episodi di mala gestione, dissesti di bilancio o procedimenti della Corte dei Conti.

L’approvazione del PIAO rappresenta un passaggio tecnico ma rilevante, perché definisce il modo in cui il Comune intende funzionare, assumere personale, organizzare gli uffici e programmare i servizi fino al 2028. In un ente di piccole dimensioni come Ospedaletti, dove ogni posizione può incidere in modo diretto sulla qualità dei servizi, il piano diventa anche uno strumento politico di indirizzo amministrativo per i prossimi anni.