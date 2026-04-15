Sanremo Baseball in lutto: addio a Marcello Malerbi, padre del baseball sanremese e guida per generazioni intere

La Sanremo Baseball si stringe nel dolore per la scomparsa di Marcello Malerbi, considerato da tutti il “padre” del baseball a Sanremo e una delle figure più importanti della storia sportiva cittadina. La notizia ha profondamente colpito la società e l’intero movimento locale, che in queste ore si sta raccogliendo in un sentimento comune di lutto e riconoscenza per chi ha contribuito in maniera decisiva alla crescita e alla diffusione di questo sport sul territorio.

Per molti atleti e appassionati, Malerbi non era soltanto un dirigente o un riferimento tecnico, ma una vera e propria guida umana e sportiva, capace di trasmettere valori, passione e appartenenza. La sua eredità resta viva nei campi, nelle squadre e nei ricordi di chi ha condiviso con lui anni di baseball.

La società, profondamente scossa, si unisce al dolore della famiglia e di tutti coloro che lo hanno conosciuto, ricordandolo come una figura fondamentale e insostituibile per la storia del baseball sanremese.