Sanremo, grande partecipazione all’iniziativa solidale di BioListic APS per sostenere una bambina autistica

Grande successo per l’iniziativa di sensibilizzazione e solidarietà promossa da BioListic APS, che lo scorso sabato 11 aprile ha incontrato i cittadini di Sanremo presso il gazebo allestito in Via Escoffier, a pochi passi dalla statua di Mike Bongiorno.

L’evento ha permesso di raccogliere fondi vitali che l'associazione ha deciso di destinare interamente a una causa specifica: il sostegno a una bambina autistica nel suo percorso di cura. Grazie alla generosità dei passanti e dei sostenitori, la BioListic APS potrà ora coprire le spese per la seconda visita specialistica, i costi del viaggio e il proseguimento delle terapie, che hanno già iniziato a dare i primi, incoraggianti risultati.

"Vedere la risposta di Sanremo in Via Escoffier ci ha profondamente commossi" – dichiara uno dei Fondatori di BioListic ricerca e benEssere APS. "Non abbiamo raccolto solo donazioni, ma abbiamo ricevuto fiducia. Questi fondi garantiscono la continuità di un percorso medico essenziale: sapere che i primi piccoli risultati sono già visibili ci spinge a fare sempre di più. Trasparenza e aiuto concreto sono le basi della nostra associazione."

La BioListic APS ringrazia l'intera comunità sanremese e i volontari che hanno reso possibile questa giornata. L’impegno dell’associazione non si ferma qui: la missione di coniugare ricerca e benessere prosegue, con l'obiettivo di non lasciare indietro nessuno.