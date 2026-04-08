Ventimiglia, oggi conferenza Auser sull’intelligenza artificiale tra opportunità, rischi e vita quotidiana

Si terrà oggi alle 15.30 presso il Salone S. Agostino la conferenza organizzata da Auser Aps Ventimiglia dal titolo “Comprendere l’intelligenza artificiale A.I.”, un appuntamento dedicato a uno dei temi più attuali del momento. L’iniziativa nasce in un contesto di crescente attenzione verso le tecnologie emergenti, anche alla luce dei recenti incontri romani che hanno visto protagonista il CEO di Palantir, Peter Thiel, che ha illustrato “a porte chiuse le potenzialità dell’A.I.”, comprese quelle legate all’ambito militare.

Durante la conferenza, l’obiettivo sarà quello di offrire un approccio più vicino alla vita quotidiana, analizzando le applicazioni pratiche dell’intelligenza artificiale, senza però trascurare gli aspetti critici. Particolare attenzione sarà infatti dedicata anche ai rischi e alle possibili implicazioni etiche legate all’uso di queste tecnologie. Relatore dell’incontro sarà Yuri Frau, esperto informatico e cyberconsulente, già noto al pubblico locale per i suoi corsi di alfabetizzazione digitale rivolti agli iscritti Auser.

L’evento è aperto a tutti e a ingresso gratuito, in linea con lo spirito delle iniziative promosse dall’associazione. Al termine della conferenza, per chi lo desidera, è previsto un momento conviviale con una “bicchierata” finale.