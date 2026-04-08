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Attualità | 08 aprile 2026, 07:05

Vallecrosia al Mare, nuova pista ciclabile e rifacimento del marciapiede: chiuso al traffico tratto di via Don Bosco (Foto)

Fino al 24 aprile non si potrà transitare dall'ex municipio all'incrocio con l'Aurelia

Chiuso al traffico veicolare un tratto di via Don Bosco a Vallecrosia al Mare.  Da ieri sono, infatti, ricominciati i lavori di realizzazione della pista ciclabile e del nuovo marciapiede dall'ex municipio all'incrocio con l'Aurelia.

Al fine di ultimare i lavori la strada rimarrà, perciò, chiusa fino al 24 aprile. "Fino al 24 aprile un tratto di via Don Bosco sarà chiuso al traffico veicolare" - avvisa l'Amministrazione Perri.

"Al fine di ultimare i lavori di rifacimento del secondo tratto di Via Don Bosco con la realizzazione della pista ciclabile e del nuovo marciapiede ci vediamo obbligati a porre la chiusura al traffico veicolare dal 7 aprile 2026 al 24 aprile 2026" - dice l'Amministrazione comunale - "Ci scusiamo per il disagio".

Elisa Colli

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