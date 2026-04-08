Vallecrosia al Mare, nuova pista ciclabile e rifacimento del marciapiede: chiuso al traffico tratto di via Don Bosco (Foto)

Chiuso al traffico veicolare un tratto di via Don Bosco a Vallecrosia al Mare. Da ieri sono, infatti, ricominciati i lavori di realizzazione della pista ciclabile e del nuovo marciapiede dall'ex municipio all'incrocio con l'Aurelia.
Al fine di ultimare i lavori la strada rimarrà, perciò, chiusa fino al 24 aprile. "Fino al 24 aprile un tratto di via Don Bosco sarà chiuso al traffico veicolare" - avvisa l'Amministrazione Perri.
"Al fine di ultimare i lavori di rifacimento del secondo tratto di Via Don Bosco con la realizzazione della pista ciclabile e del nuovo marciapiede ci vediamo obbligati a porre la chiusura al traffico veicolare dal 7 aprile 2026 al 24 aprile 2026" - dice l'Amministrazione comunale - "Ci scusiamo per il disagio".