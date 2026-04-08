Camporosso, educazione e ambiente: studenti in spiaggia per “I giardini incantati del mare” (Foto)

Unire educazione ambientale e azione concreta per la tutela del territorio. È questo lo spirito dell’iniziativa in programma martedì 14 aprile alle ore 9 sulla spiaggia di Camporosso, nei pressi dell’Oasi del Nervia.

L’evento rientra nel progetto “I giardini incantati del mare”, attivo da tempo sul territorio, e coinvolgerà alcune classi della scuola primaria di Ventimiglia in un’uscita educativa pensata per completare il percorso didattico già svolto in aula.

La mattinata non sarà solo teorica: accanto ai momenti di approfondimento e osservazione dell’ambiente costiero, gli studenti saranno protagonisti anche di un’attività concreta di pulizia della spiaggia, contribuendo direttamente alla salvaguardia dell’ecosistema marino.

L’iniziativa si inserisce inoltre nel solco delle attività legate alla Giornata Nazionale del Mare, celebrata l’11 aprile, riprendendone i temi legati alla sensibilizzazione e al rispetto dell’ambiente marino.