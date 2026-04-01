Recensioni online: più trasparenza e tutela per le imprese del turismo e della ristorazione CNA Imperia

CNA Imperia accoglie con grande soddisfazione l’entrata in vigore della Legge annuale sulle PMI 2026 (L. 11 marzo 2026, n. 34), che introduce una disciplina organica e innovativa per contrastare il fenomeno delle recensioni online false o manipolate nei settori della ristorazione, dell’ospitalità, delle terme e delle attrazioni turistiche.

Si tratta di un intervento atteso da anni dagli operatori del comparto turistico e commerciale, che risponde a un’esigenza concreta: garantire un mercato digitale più trasparente, credibile e rispettoso delle imprese corrette.

Gli articoli 18–23 della legge introducono un sistema chiaro di regole, in linea con il Digital Services Act europeo, con l’obiettivo di contrastare le recensioni illecite e tutelare sia i consumatori sia le imprese.

La norma punta a contrastare le recensioni false o manipolate, garantire che i giudizi provengano da utenti reali, tutelare la concorrenza e rafforzare la fiducia nel sistema digitale.

L’articolo 19 introduce criteri rigorosi: la recensione deve essere pubblicata entro 30 giorni dall’esperienza, deve provenire da chi ha realmente usufruito del servizio, deve essere coerente con la prestazione ricevuta e non deve essere influenzata da incentivi o vantaggi.

Le recensioni accompagnate da documentazione fiscale si presumono autentiche, mentre dopo due anni perdono validità. Le imprese possono inoltre richiederne la rimozione tramite le procedure previste dal Digital Services Act.

La legge introduce il divieto assoluto di acquistare o vendere recensioni, nonché di alterare la reputazione digitale attraverso pratiche scorrette. In caso di violazioni interviene l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato con poteri sanzionatori.

Sono previste linee guida condivise tra le Autorità competenti e un monitoraggio annuale del fenomeno. Le associazioni di categoria potranno inoltre ottenere la qualifica di segnalatore attendibile, rafforzando la tutela delle imprese.

CNA Turismo e Commercio ha contribuito in modo significativo alla costruzione di questo impianto normativo, partecipando ai tavoli tecnici istituzionali e portando le istanze delle imprese.

“Questo risultato rappresenta una conquista importante per tutte le imprese del turismo e della ristorazione - dichiara Fulvio Proia, Presidente CNA Imperia Turismo e Commercio - per anni abbiamo denunciato gli effetti distorsivi delle recensioni false, che danneggiano chi lavora seriamente e alterano la concorrenza. Finalmente si afferma un principio fondamentale: le opinioni online devono essere autentiche, verificabili e trasparenti. CNA ha svolto un ruolo attivo e determinante in questo percorso, portando la voce delle imprese nei tavoli istituzionali. Oggi possiamo parlare di una scelta che restituisce dignità al lavoro degli operatori e rafforza la credibilità del sistema turistico.”

“L’introduzione di una disciplina organica sulle recensioni online rappresenta un passaggio importante nel percorso di modernizzazione del mercato digitale e di tutela delle imprese - sottolinea Luciano Vazzano, Segretario CNA Imperia - CNA ha contribuito con spirito costruttivo alla definizione di questo impianto normativo, portando all’attenzione delle istituzioni le esigenze concrete delle piccole e medie imprese. Si tratta di un intervento che rafforza la trasparenza, favorisce condizioni di concorrenza più equilibrate e valorizza il rapporto di fiducia tra imprese e consumatori. Sarà ora fondamentale accompagnare l’attuazione della norma con strumenti operativi chiari e un efficace sistema di monitoraggio.”

Per CNA Imperia il provvedimento rappresenta un passo significativo verso un sistema economico più trasparente e competitivo, in cui la qualità dell’offerta e la correttezza dei comportamenti costituiscono elementi centrali per lo sviluppo del settore turistico e commerciale.