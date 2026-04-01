Sanremo Autotrasporti: l’eccellenza che conquista il Principato di Monaco

Sanremo Autotrasporti ha trasformato il concetto di logistica in un servizio di alta precisione. Operare in contesti prestigiosi e complessi come il Principato di Monaco richiede tecnologie specifiche: le autoscale di ultima generazione dell’azienda permettono di raggiungere i piani più alti dei palazzi di Monte Carlo in totale sicurezza, evitando scale strette e riducendo drasticamente i tempi d’intervento e il disturbo al vicinato.

Soluzioni in quota per ogni esigenza

L'impiego delle autoscale non si limita ai traslochi, ma rappresenta una risorsa strategica per diversi settori:

Edilizia e Ristrutturazioni: Interventi su facciate, tetti e grondaie.

Impiantistica: Montaggio rapido di climatizzatori, antenne e videosorveglianza.

Manutenzione Verde: Potature di alberi ad alto fusto in massima sicurezza.

Servizi Civili e Pubblici: Pulizia vetrate, installazione insegne e luminarie.

Il valore del Deposito Merci

Per chi necessita di spazio extra o deve gestire i tempi tra un trasloco e l'altro, Sanremo Autotrasporti offre un settore deposito d'eccellenza. Un servizio "chiavi in mano" che garantisce:

Massima Sicurezza: Ambienti videosorvegliati e protetti.

Conservazione Perfetta: Locali asciutti, ideali per mobili e archivi delicati.

Flessibilità Totale: Stoccaggio su misura per brevi o lunghi periodi.

Contatti e Preventivi Vuoi una soluzione su misura per il tuo prossimo trasloco o lavoro in quota?

Telefono: 0184 688281 (Preventivi Gratuiti)

Sede: Strada Vallegrande, 48 – Ospedaletti (IM)