Sanremo, grande successo per il “Festival dei Fiori”: i ringraziamenti di Confcommercio e Federfiori

Si è conclusa con grande successo a Sanremo la manifestazione “Festival dei Fiori”, iniziativa che ha saputo trasformare la città in un vero e proprio palcoscenico diffuso di colori, profumi e creatività.

L’evento, promosso da Federfiori Confcommercio, ha coinvolto attivamente il tessuto commerciale, istituzionale e associativo del territorio, confermandosi come un appuntamento capace di unire tradizione, innovazione e promozione turistica.

Fondamentale la collaborazione del Comune di Sanremo e, in particolare, del sindaco Alessandro Mager insieme agli assessori Alessandro Sindoni, Ester Moscato ed Enza Dedali.

A sottolineare il valore dell’iniziativa sono stati il vicepresidente vicario di Confcommercio provinciale e presidente zonale di Sanremo Andrea Di Baldassare, il presidente provinciale di Federfiori Silvio Bregliano e il presidente di Federalberghi Sanremo Silvio Di Michele, che hanno espresso soddisfazione e ringraziato tutti i protagonisti dell’evento.

Un riconoscimento particolare è stato rivolto agli aderenti al concorso “Vetrine in Fiore”, che con passione e creatività hanno contribuito ad abbellire la città, rendendola ancora più accogliente per residenti e visitatori.

Tra i protagonisti anche le flower designer Claudia Marcone e Sabina Di Mattia, insieme a Jessica Tua per gli eleganti spazi della “Casa del Fiore” e a Ida Guglielmi, che ha guidato il primo laboratorio di arte floreale.

Da segnalare anche il contributo di Ancef, rappresentata dal presidente Luca Magolini, per l’organizzazione dell’Assemblea Union Fleurs e del convegno “Il Fiore del Futuro”.