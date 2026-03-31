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Attualità | 31 marzo 2026, 14:13

Sanremo proroga l’accensione dei riscaldamenti fino al 10 aprile: firmata l’ordinanza del sindaco Mager

Consentito l’uso degli impianti termici per un massimo di 5 ore al giorno, alla luce delle temperature ancora basse previste nei prossimi giorni

Sanremo proroga l’accensione dei riscaldamenti fino al 10 aprile: firmata l’ordinanza del sindaco Mager

Il sindaco di Sanremo Alessandro Mager, considerata la situazione climatica che prevede il protrarsi di basse temperature, ha firmato un’ordinanza che autorizza il mantenimento degli impianti di riscaldamento. Fino al prossimo 10 aprile sarà infatti consentita l’accensione per un massimo di 5 ore.

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 ORDINANZA PROROGA RISCALDAMENTO (174 kB)

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