Sanremo, il Questore consegna l’olio di Capaci al Vescovo Suetta

Il Questore di Sanremo, Andrea Lo Iacono, ha consegnato oggi a S.E.R. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, l’olio ricavato dagli ulivi piantati nel giardino commemorativo a pochi passi dallo svincolo autostradale di Capaci, in provincia di Palermo.

Quel luogo è tristemente noto per la strage mafiosa del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani.

Alcuni anni dopo, grazie all’iniziativa della moglie di Montinaro, Tina Martinez Montinaro, è nato un giardino con alberi di ulivo, da cui ogni anno viene ricavato l’olio destinato alle diocesi italiane per la consacrazione e l’uso durante i sacramenti del Giovedì Santo.