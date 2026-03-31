ELEZIONI AMMINISTRATIVE BORDIGHERA
 / Attualità

Attualità | 31 marzo 2026, 17:45

Sanremo, il Questore consegna l’olio di Capaci al Vescovo Suetta

L’olio, ricavato dagli ulivi piantati in memoria delle vittime della strage di Capaci, sarà consacrato per l’uso nei sacramenti pasquali

Sanremo, il Questore consegna l’olio di Capaci al Vescovo Suetta

Il Questore di Sanremo, Andrea Lo Iacono, ha consegnato oggi a S.E.R. Mons. Antonio Suetta, Vescovo della Diocesi di Ventimiglia-Sanremo, l’olio ricavato dagli ulivi piantati nel giardino commemorativo a pochi passi dallo svincolo autostradale di Capaci, in provincia di Palermo.

Quel luogo è tristemente noto per la strage mafiosa del 23 maggio 1992, in cui persero la vita il Giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Antonio Montinaro, Rocco Dicillo e Vito Schifani. 

Alcuni anni dopo, grazie all’iniziativa della moglie di Montinaro, Tina Martinez Montinaro, è nato un giardino con alberi di ulivo, da cui ogni anno viene ricavato l’olio destinato alle diocesi italiane per la consacrazione e l’uso durante i sacramenti del Giovedì Santo.

Redazione

TI RICORDI COSA È SUCCESSO L’ANNO SCORSO AD APRILE?
Ascolta il podcast con le notizie da non dimenticare

Ascolta "Aprile 2025" su Spreaker.
Prima Pagina|Archivio|Redazione|Invia un Comunicato Stampa|Pubblicità|Scrivi al Direttore|Premium