Sanremo, ex stazione di piazza Cesare Battisti finalmente senza impalcature: edificio restituito alla città (Foto)

Dopo mesi di interventi e attese, arriva un momento tanto simbolico quanto atteso: ieri è stata rimossa l’ultima impalcatura dal cantiere dell’ex stazione ferroviaria di piazza Cesare Battisti a Sanremo. Un passaggio che segna, di fatto, la restituzione visiva dell’edificio alla città, che torna finalmente “libero” dopo un lungo periodo di lavori. La storica struttura, dichiarata di interesse storico-artistico e al centro di un importante intervento di manutenzione, ristrutturazione e restauro, si mostra ora nuovamente nella sua interezza. La rimozione delle impalcature consente infatti di apprezzare il risultato delle opere eseguite e di cogliere con maggiore chiarezza il valore architettonico dell’immobile.

Il cantiere, avviato nell’ambito del progetto di recupero e valorizzazione dell’ex stazione, ha attraversato diverse fasi, comprese quelle legate alla perizia di variante approvata nei mesi scorsi, necessaria per adeguare l’intervento alle condizioni emerse in corso d’opera e alle prescrizioni della Soprintendenza. La fine delle opere provvisionali rappresenta oggi un segnale concreto di avanzamento, che avvicina ulteriormente il completamento dell’intervento complessivo. L’edificio, destinato a ospitare un infopoint turistico e nuovi spazi al servizio del territorio, si prepara così a tornare protagonista nella vita cittadina.

Per residenti e visitatori, si tratta di un’immagine che mancava da tempo: quella di un luogo storico finalmente restituito allo sguardo pubblico, senza più barriere né ponteggi, pronto a inaugurare una nuova fase della sua storia.