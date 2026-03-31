Biodigestore, salta l’ingresso del nuovo socio arabo-americano

Salta l’ingresso del nuovo socio nella società che realizza il biodigestore: la Waste Recycling Imperia S.r.l., concessionaria dell’opera, ha ufficialmente rinunciato alla richiesta di subentro presentata negli scorsi mesi.

Il progetto, dal valore complessivo di oltre 224 milioni di euro, riguarda la costruzione e gestione per 22 anni di un impianto per il trattamento, recupero e valorizzazione dei rifiuti solidi urbani, con annessa discarica di servizio in località Colli, nel comune di Taggia. I lavori, avviati nel 2025, dovranno concludersi, secondo cronoprogramma, entro il 5 maggio 2027, anche se finora si sono limitati a una serie di interventi preliminari.

La famiglia Ghilardi, titolare della società Idroedil e principale azionista della Waste Recycling Imperia S.r.l., aveva sottoscritto un accordo da 20 milioni di euro per la cessione di una quota di maggioranza della società a un fondo arabo-americano. Attualmente, Idroedil detiene il 97,1 per cento delle quote della Waste Recycling Imperia S.r.l., mentre la restante partecipazione, pari a circa il 3 per cento, fa capo alla società olandese Waste Treatment Technologies B.V..

La richiesta di autorizzazione per l’ingresso di un nuovo socio finanziatore era stata presentata nel dicembre 2025. Tuttavia, nel corso dell’istruttoria, la Provincia ha evidenziato carenze nella documentazione relativa alla solidità economico-finanziaria del soggetto proposto. Nonostante le integrazioni trasmesse nei mesi successivi, gli uffici hanno ritenuto i documenti insufficienti a dimostrare la capacità del nuovo socio di sostenere gli impegni previsti dalla concessione.

Il concessionario ha quindi deciso di fare un passo indietro e, con una nota inviata lo scorso 30 marzo, la Waste Recycling Imperia S.r.l. ha revocato formalmente l’istanza.