Verde urbano e Nature Restoration Law: un webinar per pianificare il futuro delle città sostenibili

Venerdì 10 aprile, dalle 14:30 alle 18:30, si terrà un importante webinar di formazione dedicato al verde urbano e al ripristino degli ecosistemi, promosso da Lipu e Agrofauna. Un appuntamento di quattro ore rivolto a tecnici, professionisti e cittadini interessati alla cura e pianificazione degli spazi verdi urbani. Il seminario nasce in un contesto segnato dall’entrata in vigore, nell’agosto 2024, della nuova normativa europea sul ripristino della natura, che introduce obiettivi ambiziosi per migliorare la qualità ambientale delle città. Come sottolineato dagli organizzatori, “il verde assume un ruolo primario negli ecosistemi urbani, per garantire i servizi ecosistemici necessari alla salute e al benessere dei cittadini”, contribuendo al tempo stesso allo sviluppo della biodiversità e alla qualità del paesaggio.

Nel corso dell’incontro verranno approfonditi diversi temi chiave. Tra questi, l’ecosistema urbano e le nature-based solutions, ma anche gli aspetti normativi legati al Regolamento europeo sul ripristino della natura e al Piano nazionale di ripristino. Spazio anche a questioni sempre più centrali come “il consumo di suolo e il monitoraggio della copertura arborea urbana”. Un focus specifico sarà dedicato agli strumenti di governance del verde, tra cui censimenti, piani del verde, regolamenti e bilanci arborei, oltre alle buone pratiche di gestione, dalla potatura alle tecniche arboricolturali. Non mancherà infine l’attenzione alla tutela della fauna, con un approfondimento sulla “protezione della nidificazione dell’avifauna nella gestione del verde urbano”.

Il webinar vedrà la partecipazione di esperti del settore: Michele Munafò, Anna Chiesura, Carlo Mascioli e Marco Dinetti, che porteranno competenze scientifiche e operative maturate sul campo. La quota di iscrizione è di 50 euro e sono previsti crediti formativi per dottori agronomi e forestali. Per informazioni e iscrizioni è possibile consultare il sito di Agrofauna o scrivere all’indirizzo email dedicato. Un’occasione concreta per aggiornarsi e contribuire attivamente alla costruzione di città più verdi, resilienti e sostenibili.