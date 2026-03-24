Ventimiglia, badge per assessori e consiglieri comunali. Futuro Nazionale: "Timbrare è un atto di trasparenza"

"La politica deve dare l'esempio. Se si chiede rigore ai dipendenti pubblici e sacrifici ai cittadini, per pari dignità non ci si può sottrarre a un gesto semplice come l'obliterazione di un badge" - dice Gianluca Baxa di Futuro Nazionale riferendosi al cartello informativo, apparso in comune a Ventimiglia, che invita assessori e consiglieri comunali a usare il badge per entrare nel palazzo comunale.
"Per Futuro Nazionale, il badge non deve essere un bavaglio ma un attestato di serietà" - sottolinea - "Chi rappresenta il popolo non deve temere di mostrare la propria presenza fisica nei luoghi dove si decide il futuro della città. Timbrare non è un limite alla democrazia ma un atto di trasparenza dovuta a chi paga le tasse e garantisce le indennità agli amministratori".
"Chiediamo un patto di trasparenza dove i dati devono essere resi pubblici e consultabili soprattutto dai cittadini" - mette in risalto - "La trasparenza non è un limite ma una garanzia".