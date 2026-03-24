Turismo, “Italy at Hand– International Scandinavia Roadshow”: focus sul segmento mice e wedding

La Liguria è tra le protagoniste del roadshow internazionale “Italy at Hand – International Scandinavia Roadshow”, in corso fino al 26 marzo tra Stoccolma, Oslo e Copenaghen. Un’iniziativa promossa da Convention Bureau Italia che, tappa dopo tappa, mette in contatto l’offerta italiana con buyer selezionati del Nord Europa, attivi nel segmento MICE – meeting, incentive, congressi ed eventi aziendali.

La presenza ligure, garantita dal consorzio Meet in Liguria in collaborazione con Regione Liguria, accompagna l’intero percorso del roadshow, con una partecipazione continuativa a tutte e tre le giornate di workshop B2B. Non una presenza simbolica, quindi, ma un lavoro strutturato di relazione e promozione su un mercato considerato strategico per il turismo business.



“La partecipazione della Liguria a questo roadshow si inserisce in un più ampio percorso di presidio dei mercati internazionali, con un’attenzione crescente verso l’area scandinava, caratterizzata da operatori qualificati e da una sensibilità marcata per i temi della sostenibilità e della qualità dell’offerta – afferma l'assessore regionale al Turismo Luca Lombardi –. I turisti scandinavi da qualche anno stanno apprezzando sempre di più la Liguria e i numeri lo confermano: nel 2025 da Svezia, Norvegia, Finlandia e Danimarca si sono registrate oltre 385mila presenze in linea con quelle del 2024. Quella in corso in Scandinavia è quindi, prima ancora che una vetrina, un’occasione concreta di lavoro: incontri, contatti, relazioni che proseguiranno anche oltre le tre tappe del roadshow, attraverso attività di follow-up mirate a trasformare l’interesse in nuove opportunità per il territorio”.



Attraverso Meet in Liguria – realtà che da oltre vent’anni coordina e promuove il comparto MICE e wedding regionale – la destinazione si presenta come sistema, con un’offerta capace di tenere insieme grandi eventi congressuali, convention aziendali, viaggi incentive e matrimoni internazionali. Un insieme articolato, che trova nella varietà del territorio uno dei suoi principali punti di forza.

A emergere è un modello di destinazione compatta ma ricca di sfumature, dove alla qualità delle infrastrutture e dei servizi si affianca un contesto paesaggistico riconoscibile, in grado di fare la differenza nella scelta di una location. Elementi che rendono la Liguria particolarmente competitiva anche fuori stagione, intercettando una domanda sempre più orientata verso esperienze autentiche e ben integrate con il territorio.