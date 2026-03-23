Comunità energetica “Cernova” operativa tra Ospedaletti e Vallebona: il primo impianto, energia per mille famiglie

È una giornata storica per i comuni di Ospedaletti e Vallebona e per tutti i soci della comunità energetica “Cernova”, che da oggi è ufficialmente operativa ed entra nella fase produttiva. Il primo passo concreto è rappresentato dall’attivazione di un impianto da 3,74 kW appartenente a un socio privato, che segna l’avvio effettivo del sistema di produzione condivisa di energia.

Grande soddisfazione è stata espressa dai sindaci Daniele Cimiotti (Ospedaletti) e Alessandro Lantero (Vallebona), che sottolineano l’importanza del traguardo raggiunto. L’entrata in funzione di “Cernova” consente infatti a tutti gli impianti dei soci della comunità energetica di completare il proprio iter di installazione e di iniziare la produzione.

A regime, la potenza complessiva degli impianti raggiungerà circa 2,3 MWh, un livello significativo che potrà coprire il fabbisogno energetico di circa mille famiglie. Un risultato che rappresenta un passo concreto verso la sostenibilità energetica e l’autonomia locale.

«Si tratta di una notizia davvero molto importante per tutti i cittadini dei nostri due comuni – dichiarano i sindaci Cimiotti e Lantero – ma anche per quelli che risiedono nei comuni di Bordighera e Vallecrosia, poiché fanno parte della stessa cabina primaria e possono quindi aderire a “Cernova”».

La comunità energetica è aperta a diverse tipologie di adesione: è possibile partecipare come produttori (producer), produttori-consumatori (prosumer) oppure come semplici consumatori (consumer). Per questi ultimi, il costo di adesione è particolarmente contenuto: 5 euro una tantum, a fronte di un risparmio stimato pari a circa una bolletta annua. Per i producer e prosumer, invece, il contributo richiesto è di 1 euro all’anno per ogni kW di potenza installata.

Le richieste di adesione possono essere inviate via email al segretario della comunità, Gianni Mana, all’indirizzo cernova2025@gmail.com

Gli interessati riceveranno un modulo da compilare, firmare e restituire per completare la procedura di iscrizione.

Con l’avvio operativo di “Cernova”, il territorio compie un passo decisivo verso un modello energetico condiviso, sostenibile e orientato al futuro.