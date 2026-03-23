Primavera: il momento ideale per la manutenzione di caldaie e climatizzatori

Con l’arrivo della primavera non pensiamo solo alle pulizie di casa, ma anche alla manutenzione degli impianti che garantiscono comfort e sicurezza durante tutto l’anno. È proprio questo il momento ideale per programmare il controllo di caldaie e climatizzatori, evitando le corse dell’ultimo minuto in autunno o alle porte dell’estate.
A ricordarlo è Bieffe Clima, realtà storica di Ospedaletti che da oltre sessant’anni si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione.
Controllo caldaia: un obbligo di legge, ma soprattutto una garanzia di sicurezza.
Ormai è noto: la normativa prevede il controllo dei fumi con cadenza variabile in base all’età e alla tipologia della caldaia. Non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di un intervento fondamentale per la sicurezza domestica e per garantire efficienza energetica.
Programmare oggi la manutenzione significa:
evitare attese nei periodi di maggiore richiesta;
usufruire di eventuali tariffe agevolate stagionali;
assicurarsi un impianto efficiente prima della prossima accensione.
Il tecnico interviene direttamente a domicilio, esegue la revisione completa, redige il libretto e l’allegato previsto dalla normativa. A tutto il resto pensa l’azienda, sollevando il cliente da ogni incombenza.
Un impianto controllato regolarmente consuma meno, funziona meglio e permette un concreto risparmio in bolletta. Per questo motivo, al di là degli obblighi di legge, si consiglia una verifica annuale della caldaia.
Climatizzatori: non solo comfort, ma qualità dell’aria
In una zona come quella del Ponente ligure, dove sono presenti molte seconde case, è fondamentale non trascurare la manutenzione dei climatizzatori prima della stagione estiva.
Dopo mesi di inattività, una buona pulizia dei filtri e un controllo generale dell’impianto permettono di:
migliorare la qualità dell’aria negli ambienti;
ridurre i consumi energetici;
prevenire guasti nei periodi di maggiore utilizzo.
Intervenire in primavera significa arrivare pronti all’estate, con un impianto efficiente e performante.
Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del territorio
Da più di sei decenni, Bieffe Clima rappresenta un punto di riferimento per privati e aziende nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione e caldaie.
Affidarsi a professionisti qualificati significa scegliere sicurezza, efficienza e tranquillità.
La primavera è il momento giusto per pensarci. Non aspettiamo l’autunno o il primo caldo estivo: una semplice telefonata può fare la differenza per il comfort e il risparmio di tutta la famiglia.
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