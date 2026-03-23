Primavera: il momento ideale per la manutenzione di caldaie e climatizzatori

Con l’arrivo della primavera non pensiamo solo alle pulizie di casa, ma anche alla manutenzione degli impianti che garantiscono comfort e sicurezza durante tutto l’anno. È proprio questo il momento ideale per programmare il controllo di caldaie e climatizzatori, evitando le corse dell’ultimo minuto in autunno o alle porte dell’estate.

A ricordarlo è Bieffe Clima, realtà storica di Ospedaletti che da oltre sessant’anni si occupa di progettazione, installazione e manutenzione di impianti di riscaldamento e climatizzazione.

Controllo caldaia: un obbligo di legge, ma soprattutto una garanzia di sicurezza.

Ormai è noto: la normativa prevede il controllo dei fumi con cadenza variabile in base all’età e alla tipologia della caldaia. Non si tratta solo di un adempimento burocratico, ma di un intervento fondamentale per la sicurezza domestica e per garantire efficienza energetica.

Programmare oggi la manutenzione significa:

evitare attese nei periodi di maggiore richiesta;

usufruire di eventuali tariffe agevolate stagionali;

assicurarsi un impianto efficiente prima della prossima accensione.

Il tecnico interviene direttamente a domicilio, esegue la revisione completa, redige il libretto e l’allegato previsto dalla normativa. A tutto il resto pensa l’azienda, sollevando il cliente da ogni incombenza.

Un impianto controllato regolarmente consuma meno, funziona meglio e permette un concreto risparmio in bolletta. Per questo motivo, al di là degli obblighi di legge, si consiglia una verifica annuale della caldaia.

Climatizzatori: non solo comfort, ma qualità dell’aria

In una zona come quella del Ponente ligure, dove sono presenti molte seconde case, è fondamentale non trascurare la manutenzione dei climatizzatori prima della stagione estiva.

Dopo mesi di inattività, una buona pulizia dei filtri e un controllo generale dell’impianto permettono di:

migliorare la qualità dell’aria negli ambienti;

ridurre i consumi energetici;

prevenire guasti nei periodi di maggiore utilizzo.

Intervenire in primavera significa arrivare pronti all’estate, con un impianto efficiente e performante.

Oltre sessant’anni di esperienza al servizio del territorio

Da più di sei decenni, Bieffe Clima rappresenta un punto di riferimento per privati e aziende nella progettazione, installazione e manutenzione di impianti di climatizzazione e caldaie.

Affidarsi a professionisti qualificati significa scegliere sicurezza, efficienza e tranquillità.

La primavera è il momento giusto per pensarci. Non aspettiamo l’autunno o il primo caldo estivo: una semplice telefonata può fare la differenza per il comfort e il risparmio di tutta la famiglia.

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