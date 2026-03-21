Olivetta San Michele: prima pietra per nuova arena culturale grazie a Regione Liguria e Comune (Foto)

Ieri è stata posata la prima pietra per il progetto di recupero dell’area dei festeggiamenti in viale Rimembranza a Olivetta San Michele, alla presenza dell’assessore regionale alla Rigenerazione urbana Marco Scajola e del sindaco Adriano Biancheri. L’iniziativa prevede la realizzazione di una nuova arena destinata a eventi culturali e sociali, con un investimento complessivo di circa 260mila euro, di cui 244mila euro finanziati dalla Regione Liguria.

“Interventi come questo rappresentano un investimento concreto per il futuro dei nostri borghi. La realizzazione di una nuova arena a Olivetta significa creare un luogo capace di ospitare eventi culturali, iniziative sociali e momenti di aggregazione, rafforzando l’identità del territorio e rendendolo più attrattivo”, ha dichiarato l’assessore Marco Scajola. Il progetto trasformerà un’area pubblica esistente in un punto di riferimento per il borgo occitano, con spazi per eventi legati ai libri, proiezioni cinematografiche, iniziative scolastiche, manifestazioni tradizionali e sagre locali. Dal punto di vista tecnico, i lavori prevedono lo spostamento del tendone esistente, demolizione della pavimentazione, recupero delle murature, realizzazione di gradoni in pietra, nuova pavimentazione in porfibloc e arredo urbano.

“Olivetta San Michele sta rinascendo e ritrovando una nuova dimensione territoriale di qualità, grazie a questi investimenti. Il nuovo progetto di recupero dell’area dei festeggiamenti ospiterà manifestazioni culturali, spettacoli, proiezioni cinematografiche all’aperto e sagre di promozione dei prodotti locali”, ha aggiunto il sindaco Adriano Biancheri. Dal 2021 a oggi, nella provincia di Imperia, sono stati investiti oltre 21 milioni di euro in 76 interventi di rigenerazione urbana, confermando l’impegno della Regione nella valorizzazione dei piccoli centri e delle aree interne.