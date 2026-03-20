Morte Umberto Bossi, il cordoglio della Lega Giovani Liguria: "Gigante della politica italiana"

Anche la Lega Giovani Liguria esprime cordoglio per la scomparsa di Umberto Bossi, fondatore della Lega con un messaggio di cordoglio:



"Se ne va un gigante della Politica italiana, un uomo visionario, rivoluzionario, che ha saputo trasmettere passione e coraggio e che ha ispirato un popolo, scrivendo una pagina di storia non solo del partito in cui militiamo, ma del nostro Paese, un uomo coraggioso, senza paura, davvero libero. Ideatore di un nuovo modo di fare politica, un politico che già dai primissimi anni novanta ci ha visto molto lungo sul futuro e sui problemi di oggi".

"Continueremo a portare avanti con coraggio le sue lotte e saremo sempre sindacato del territorio, oltre le ideologie, vicini alle persone, a difesa della libertà contro i soprusi dei centralismi e impegnati nella battaglia per l'Autonomia", conclude la Lega Giovani Liguria.

