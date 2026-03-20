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Attualità | 20 marzo 2026, 11:00

Sanremo, sopralluogo al cantiere PNRR del Mercato dei Fiori: martedì 24 marzo la visita con il sindaco Mager

Presentazione del progetto e tour nell’area della Valle Armea per il rilancio del polo floricolo e agroalimentare

Sanremo, sopralluogo al cantiere PNRR del Mercato dei Fiori: martedì 24 marzo la visita con il sindaco Mager

Proseguono gli interventi di riqualificazione del Mercato dei Fiori di Sanremo, al centro di un importante progetto finanziato con fondi PNRR.

Per fare il punto sull’avanzamento dei lavori, il sindaco Alessandro Mager e il presidente di Amaie Energia e Servizi Sergio Tommasini hanno organizzato una visita al cantiere in programma martedì 24 marzo a partire dalle ore 10.30.

L’iniziativa prevede una prima fase nella sede di Amaie Energia, dove si terrà la presentazione del progetto nella sala riunioni, seguita da un sopralluogo direttamente nell’area della Valle Armea per osservare da vicino lo stato dei lavori.

L’intervento punta a una riqualificazione complessiva del sito, con l’obiettivo di ammodernare le infrastrutture logistiche e rilanciare in chiave strategica il Mercato dei Fiori come punto di riferimento per il comparto floricolo e agroalimentare del territorio.

Redazione

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