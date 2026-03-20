Sanremo, inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale ecclesiastico nel decennale di attività

Si terrà venerdì 27 marzo a Sanremo l’inaugurazione dell’anno giudiziario del Tribunale Ecclesiastico Diocesano di Ventimiglia – San Remo, in occasione del decimo anniversario di attività. L’evento si svolgerà a partire dalle 15.30 presso le opere parrocchiali di San Siro, in piazza S. Siro 51. Ad aprire il pomeriggio saranno i saluti di mons. Antonio Suetta, seguiti dalla relazione sull’attività del tribunale affidata a don Giovanni Parise, vicario giudiziale.
Tra gli interventi in programma, quello del cardinale Giuseppe Versaldi, che affronterà il tema “Il fondamento antropologico-giuridico dell’indissolubilità del matrimonio”. A seguire, l’avvocato Simone Pillon proporrà una riflessione su “Il matrimonio indissolubile civilmente tutelato. Proposte de iure condendo per l’Italia”. La giornata proseguirà alle ore 18.15 con la Santa Messa solenne presso la Basilica Concattedrale di San Siro. In serata, alle ore 20.45, è prevista un’elevazione musicale quaresimale, animata dal Coro Echo Voces diretto dal maestro Marta Guassardo.
Un appuntamento significativo per la diocesi, che celebra così un traguardo importante nel servizio alla giustizia ecclesiastica e alla comunità.