ARTE Imperia porta la sostenibilità nelle scuole con il progetto FEEL coinvolgendo 265 studenti del territorio

Prosegue con risultati concreti l’impegno di ARTE Imperia nel progetto europeo FEEL – Frugal Energy Living, Frugal cities through Energy Efficiency and Low-tech communities, iniziativa del programma Interreg Europe dedicata alla promozione del risparmio energetico e delle tecnologie sostenibili. Nel periodo compreso tra aprile 2025 e marzo 2026, l’ente ha realizzato un articolato programma di attività educative coinvolgendo 4 plessi scolastici nei comuni di Imperia, Riva Ligure e Taggia. Le iniziative hanno interessato 13 classi, tra scuola dell’infanzia e primaria, raggiungendo un totale di 265 alunni.

I laboratori, pensati per sensibilizzare i più giovani sui temi della sostenibilità ambientale, hanno proposto attività pratiche e coinvolgenti. I bambini hanno partecipato a percorsi dedicati alla coltivazione e a laboratori creativi basati sul riuso dei materiali, sperimentando in prima persona comportamenti sostenibili e virtuosi. L’iniziativa si inserisce in un progetto più ampio che vede protagonista anche il FEEL Good Shop, lo sportello attivo presso ARTE Imperia e riconosciuto come buona pratica a livello europeo nell’ambito della BEHAVE Conference di Parigi, per il supporto ai cittadini sui temi dell’efficienza energetica.

«Crediamo fortemente che la transizione energetica passi anche dall’educazione delle nuove generazioni», ha dichiarato l’Amministratore Unico Antonio Parolini. «Portare nelle scuole attività concrete legate alla sostenibilità significa investire nel futuro del nostro territorio. Attraverso il progetto FEEL abbiamo voluto offrire ai bambini strumenti semplici, ma efficaci, per comprendere l’importanza dei comportamenti quotidiani nel rispetto dell’ambiente, delle risorse energetiche e della natura».

Le attività nelle scuole rappresentano così un ulteriore passo nel percorso di ARTE Imperia verso una maggiore consapevolezza ambientale, coinvolgendo cittadini di tutte le età e contribuendo alla diffusione di buone pratiche sostenibili sul territorio.