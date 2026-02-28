Sanremo 2026, Schettini sul palco nonostante la polemica: “A Sanremo siamo dentro un esperimento”

Nulla si crea, nulla si distrugge, tutto si trasforma.

Da qui parte Vincenzo Schettini, il professore di fisica diventato famoso per le sue lezioni via social e per aver mostrato le lezioni della materia nella vita quotidiana.

Intervenuto sul palco del teatro Ariston nel corso del Festival di Sanremo, che ha definito ‘un grande esperimento”, si è diviso tra messaggi ai giovani, frasi sulle dipendenze e attenzione all’utilizzo delle parole.

L’intervento di Schettini ha scatenato polemiche sui social. “Sta avendo un tracollo incredibile” si legge tra i vari post su X. Ancora “Intervento della retorica, inutile come l’80% delle cose evitabili in questa edizione”, “All’1,15 non ce lo meritavamo Schettini”.

Una ‘lezione di vita’ che per qualcuno arriva direttamente dal secolo scorso, ritenuta dai più ‘evitabile’.

Ad aver colpito gli utenti dei social anche l’affermazione di Schettini che ha lasciato intendere l’abitudine di ‘ordinare’ droga sui social per riceverla direttamente a casa.

Una litania di luoghi comuni che al popolo del web non è andata giù e che non sembra essersi placata nemmeno con la fine dell’intervento di Schettini.